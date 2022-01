உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவின் மேற்கு கடற்கரை பகுதிகளுக்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்பு + "||" + Tsunami advisory issued for the US West Coast, Hawaii following large volcanic eruption near Tonga: US media

அமெரிக்காவின் மேற்கு கடற்கரை பகுதிகளுக்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்பு