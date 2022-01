உலக செய்திகள்

ஈராக்கில் பயங்கரம்: ராணுவ முகாம் மீது ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகள் தாக்கியதில் 11 வீரர்கள் பலி + "||" + ISIS targets army base in Iraq Eleven soldiers were killed in the terrorist attack.

ஈராக்கில் பயங்கரம்: ராணுவ முகாம் மீது ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகள் தாக்கியதில் 11 வீரர்கள் பலி