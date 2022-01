உலக செய்திகள்

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் மீண்டும் தாக்குதல்: அபுதாபியை நோக்கி 2 ஏவுகணைகள் வீச்சு + "||" + Re-attack in the United Arab Emirates: 2 missiles fired at Abu Dhabi

