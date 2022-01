உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு 10 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்க ஐரோப்பிய யூனியன் முடிவு + "||" + European Union decided to provide 1 billion dollars financial assistance to Ukraine

