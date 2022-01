உலக செய்திகள்

பிரான்சில் ஒரேநாளில் 5 லட்சத்தை தாண்டிய கொரோனா பாதிப்பு...!! + "||" + France Reports More Than 500,000 Covid Cases as Rules Set to Ease

பிரான்சில் ஒரேநாளில் 5 லட்சத்தை தாண்டிய கொரோனா பாதிப்பு...!!