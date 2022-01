உலக செய்திகள்

ஒரே மாதத்தில் 6-வது முறை: அடுத்தடுத்து 2 ஏவுகணைகளை ஏவியது, வடகொரியா + "||" + North Korea launches 2 more suspected missiles in 6th test this month

