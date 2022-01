உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் உணவுக்காக சிறுநீரகத்தை விற்கும் மக்கள் + "||" + Parents sell children and kidneys to feed starving families in Afghanistan

ஆப்கானிஸ்தானில் உணவுக்காக சிறுநீரகத்தை விற்கும் மக்கள்