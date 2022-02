உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் அரசு பல்கலைக்கழகங்கள் மீண்டும் திறப்பு-தலீபான்கள் அறிவிப்பு + "||" + Taliban to reopen public universities, no word on female students

ஆப்கானிஸ்தானில் அரசு பல்கலைக்கழகங்கள் மீண்டும் திறப்பு-தலீபான்கள் அறிவிப்பு