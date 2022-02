உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் பணவிக்கம் அதிகரிப்பு; வட்டி விகிதங்களை உயர்த்த பெடரல் ரிசர்வ் வங்கி முடிவு + "||" + Rising inflation in US Federal Reserve bank to raise interest rates

அமெரிக்காவில் பணவிக்கம் அதிகரிப்பு; வட்டி விகிதங்களை உயர்த்த பெடரல் ரிசர்வ் வங்கி முடிவு