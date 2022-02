உலக செய்திகள்

ஈக்வடாரில் நிலச்சரிவு-24 பேர் பலி,12 பேர் மாயம் + "||" + Landslide kills at least 24 people in Ecuador's capital, 12 still missing

