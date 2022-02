உலக செய்திகள்

5 பேருக்கு கொரோனா தொற்று; டோங்காவில் முதல் முறையாக ஊரடங்கு அமல் + "||" + Tonga Implements Lockdown After Two Port Workers Test Positive For COVID-19

5 பேருக்கு கொரோனா தொற்று; டோங்காவில் முதல் முறையாக ஊரடங்கு அமல்