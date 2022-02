உலக செய்திகள்

பல ஆண்டுகள் கொடூரத்திற்கு முடிவு.. பெண்களின் கன்னித்தன்மை பரிசோதனைக்கு இங்கிலாந்து தடை..! + "||" + Virginity 'repair' surgery and testing to banned in UK

பல ஆண்டுகள் கொடூரத்திற்கு முடிவு.. பெண்களின் கன்னித்தன்மை பரிசோதனைக்கு இங்கிலாந்து தடை..!