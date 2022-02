உலக செய்திகள்

பிரான்சில் அதிகரிக்கும் கொரோனா; ஒரே நாளில் 3.15 லட்சம் பேருக்கு பாதிப்பு + "||" + Increasing corona in France 3.15 lakh people were affected in a single day

பிரான்சில் அதிகரிக்கும் கொரோனா; ஒரே நாளில் 3.15 லட்சம் பேருக்கு பாதிப்பு