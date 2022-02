உலக செய்திகள்

நைஜீரியா: எண்ணெய் கப்பல் வெடித்து சிதறியது - 10 ஊழியர்கள் நிலைமை என்ன? + "||" + Oil tanker capable of carrying 2 million barrels explodes off coast of Nigeria

நைஜீரியா: எண்ணெய் கப்பல் வெடித்து சிதறியது - 10 ஊழியர்கள் நிலைமை என்ன?