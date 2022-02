உலக செய்திகள்

அணுசக்தி ஒப்பந்த விவகாரம்: ஈரான் மீதான பொருளாதார தடைகளை நீக்க அமெரிக்கா நடவடிக்கை + "||" + Nuclear deal: US moves to lift sanctions on Iran

அணுசக்தி ஒப்பந்த விவகாரம்: ஈரான் மீதான பொருளாதார தடைகளை நீக்க அமெரிக்கா நடவடிக்கை