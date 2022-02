உலக செய்திகள்

'சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட' நிலத்தில் சீனப் பாலம்- இந்திய அரசு + "||" + Indian Government Says Chinese Bridge On Pangong Tso Lake Is On 'Illegally Occupied' Land

'சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட' நிலத்தில் சீனப் பாலம்- இந்திய அரசு