உலக செய்திகள்

முழு ஓட்கா பாட்டிலை ஒரே மடக்கில் காலி செய்த மாணவர் கோமாவுக்கு சென்றார் + "||" + Student in coma after drinking bottle of vodka in hazing incident

முழு ஓட்கா பாட்டிலை ஒரே மடக்கில் காலி செய்த மாணவர் கோமாவுக்கு சென்றார்