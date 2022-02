உலக செய்திகள்

உக்ரைன் விவகாரம்: புதினுடன் ஜோ பைடன் இன்று பேச்சுவார்த்தை + "||" + Biden Putin phone call to take place Saturday On Ukraine Conflict

உக்ரைன் விவகாரம்: புதினுடன் ஜோ பைடன் இன்று பேச்சுவார்த்தை