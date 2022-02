மீட்புப்பணி பயிற்சி நடைபெற்ற பகுதியில் உறைபனி ஏரியில் விழுந்த சிறுவர்கள் - காப்பாற்றிய வீரர்கள்...!

வாஷிங்டன்,

அமெரிக்காவின் மிசோரி மாகாணத்தில் உள்ள ஒரு ஏரியில் நேற்று தீயணைப்புப்படையினர் வழக்கமான மீட்புப்பணி பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்தனர்.

கடும் பனிப்பொழிவு காரணமாக ஏரி உறைந்து இருந்தது. தீயணைப்பு படையினர் பயிற்சி ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்த இடத்திற்கு சில மீட்டர்கள் தொலைவில் இரு சிறுவர்கள் (15 மற்றும் 17 வயது) உறைந்த ஏரியில் விளையாடிக்கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது, திடீரென பனி உடைந்து குளிரான ஏரிக்குள் அந்த இரு சிறுவர்களும் விழுந்தனர். உறையில் நிலையில் தண்ணீர் இருந்ததாலும், குளிர் தாக்க முடியாமல் அந்த சிறுவர்கள் உதவிக்கு அழைத்தனர்.

சிறுவர்களின் சத்தத்தை கேட்டு அங்கு மீட்பு பயிற்சியில் ஈடுப்பட்டுக்கொண்டிருந்த தீயணைப்பு படையினர் விரைந்து வந்து உறைந்த ஏரியில் சிக்கிய இரு சிறுவர்களையும் பத்திரமாக மீட்டனர். உறைந்த ஏரிக்குள் விழுந்த இரு சிறுவர்களும் கிட்டத்தட்ட மயக்க நிலைக்கு சென்றுவிட்டதாக மீட்புக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

RIGHT PLACE, RIGHT TIME: Firefighters in Missouri training for ice rescue operations were called in for the real thing when the ice broke beneath two teens running across the lake nearby where the simulation had just wrapped. https://t.co/bhTQwjTw7Spic.twitter.com/LfTdyUYzmf