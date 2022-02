உலக செய்திகள்

சிங்கப்பூர் விமான கண்காட்சியில் பங்கேற்க உள்ள தேஜஸ் போர் விமானம் + "||" + Tejas fighter jet to take part in Singapore Air Show

சிங்கப்பூர் விமான கண்காட்சியில் பங்கேற்க உள்ள தேஜஸ் போர் விமானம்