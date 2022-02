உலக செய்திகள்

கட்டாய தடுப்பூசிக்கு எதிர்ப்பு: மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் நியூசிலாந்தில் போராட்டம் + "||" + Vaccine resistance: Struggle in New Zealand regardless of rain

கட்டாய தடுப்பூசிக்கு எதிர்ப்பு: மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் நியூசிலாந்தில் போராட்டம்