உலக செய்திகள்

பிலிப்பைன்ஸ் வெளியுறவு மந்திரியுடன் ஜெய்சங்கர் பேச்சுவார்த்தை + "||" + Jaishankar holds talks with Secretary of Foreign Affairs of the Philippines

பிலிப்பைன்ஸ் வெளியுறவு மந்திரியுடன் ஜெய்சங்கர் பேச்சுவார்த்தை