உலக செய்திகள்

4 மாதங்களில் பூஸ்டர் தடுப்பூசியின் செயல்திறன் குறைகிறதா? - அமெரிக்க ஆய்வில் தகவல் + "||" + Does the effectiveness of the booster vaccine decrease at 4 months? - Info in American study

4 மாதங்களில் பூஸ்டர் தடுப்பூசியின் செயல்திறன் குறைகிறதா? - அமெரிக்க ஆய்வில் தகவல்