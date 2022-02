உலக செய்திகள்

லாரி ஓட்டுநர்கள் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது: கனடா - அமெரிக்கா எல்லை மீண்டும் திறப்பு + "||" + Truckers protesting in Canada end last US border blockade

லாரி ஓட்டுநர்கள் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது: கனடா - அமெரிக்கா எல்லை மீண்டும் திறப்பு