உலக செய்திகள்

செல்போன் செயலிகளுக்கு தடை விதித்த இந்தியா...கவலை தெரிவித்த சீனா + "||" + Beijing expresses concern over ban on Chinese apps in India, says it damages interests of Chinese companies

செல்போன் செயலிகளுக்கு தடை விதித்த இந்தியா...கவலை தெரிவித்த சீனா