உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் எச்.ஐ.வி. பிடியில் இருந்து குணம் அடைந்த முதல் பெண் + "||" + The first woman to recover from HIV in the United States

அமெரிக்காவில் எச்.ஐ.வி. பிடியில் இருந்து குணம் அடைந்த முதல் பெண்