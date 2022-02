உலக செய்திகள்

உக்ரைன் எல்லையில் போர் பதற்றம்: வானில் 'ரிலாக்ஸ்' என்ற வடிவில் சென்று கவனம் ஈர்த்த விமானம்..! + "||" + Airplane draws ‘Relax’ in sky near Ukraine — but it’s not related to Russia crisis

உக்ரைன் எல்லையில் போர் பதற்றம்: வானில் 'ரிலாக்ஸ்' என்ற வடிவில் சென்று கவனம் ஈர்த்த விமானம்..!