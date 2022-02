உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கடற்கரையில் விழுந்து நொறுங்கிய ஹெலிகாப்டர் + "||" + Helicopter Crashes Into Ocean Near Crowded US Beach, 2 Injured

அமெரிக்காவில் கடற்கரையில் விழுந்து நொறுங்கிய ஹெலிகாப்டர்