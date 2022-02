உலக செய்திகள்

23 -ஆண்டுகளில் முதல் முறை; பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் ரஷியா பயணம்

Imran Khan to visit Russia on February 23-24: Kremlin official

