உலக செய்திகள்

ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஒமைக்ரானின் புதிய வடிவமும் தாக்க வாய்ப்பு..! + "||" + New COVID-19 subvariant more contagious, perhaps harder to treat

ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஒமைக்ரானின் புதிய வடிவமும் தாக்க வாய்ப்பு..!