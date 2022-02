உலக செய்திகள்

மக்கள் யாரும் பதட்டமடைய வேண்டாம் - உக்ரைன் அதிபர் வேண்டுகோள் + "||" + None of the people should be nervous - the request of the President of Ukraine

மக்கள் யாரும் பதட்டமடைய வேண்டாம் - உக்ரைன் அதிபர் வேண்டுகோள்