உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் குண்டுமழை - தூதரகத்தை மூடிய டென்மார்க்! + "||" + Denmark's foreign ministry shuts down its embassy in Ukraine capital Kyiv, in a notice on its web page:

