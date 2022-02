உலக செய்திகள்

எத்தனை ஆயிரம் மக்கள் வந்தாலும் தஞ்சம் தர தயார் - உக்ரைன் மக்களுக்கு மால்டோவா ஆறுதல் + "||" + Asylum ready no matter how many thousands of people come - Moldova comfort to the people of Ukraine

எத்தனை ஆயிரம் மக்கள் வந்தாலும் தஞ்சம் தர தயார் - உக்ரைன் மக்களுக்கு மால்டோவா ஆறுதல்