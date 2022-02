உலக செய்திகள்

உக்ரைன் மீது தாக்குதல்: அமெரிக்காவும் அதன் நட்பு நாடுகளும் தான் முக்கிய காரணம்- சீனா + "||" + China refuses to call Russian attack on Ukraine an ‘invasion’, blames US

