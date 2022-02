உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் 70 ராணுவ தளங்கள் அழிப்பு - ரஷியா தகவல் + "||" + Russia says destroys over 70 military targets, including 11 airfields, in Ukraine

உக்ரைனில் 70 ராணுவ தளங்கள் அழிப்பு - ரஷியா தகவல்