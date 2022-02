உலக செய்திகள்

ரஷியா போர்:லிதுவேனியாவில் உக்ரைன் போருக்கு எதிராக அந்நாட்டு மக்கள் போராட்டம் + "||" + People's struggle against the Ukrainian war in Lithuania

ரஷியா போர்:லிதுவேனியாவில் உக்ரைன் போருக்கு எதிராக அந்நாட்டு மக்கள் போராட்டம்