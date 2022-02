உலக செய்திகள்

ஊழலை மறைக்கவே உக்ரைன் மீது புதின் போர் தொடுத்துள்ளார் - அலெக்சி நவால்னி குற்றச்சாட்டு + "||" + Putin launched war on Ukraine to cover up corruption - Alexei Navalny

ஊழலை மறைக்கவே உக்ரைன் மீது புதின் போர் தொடுத்துள்ளார் - அலெக்சி நவால்னி குற்றச்சாட்டு