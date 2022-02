உலக செய்திகள்

நீங்கள் என்னை உயிரோடு பார்ப்பது இது தான் கடைசி முறையாக இருக்கும் - உக்ரைன் அதிபர் + "||" + 'This might be the last time you see me alive': Ukraine President Zelensky to European Union leaders

நீங்கள் என்னை உயிரோடு பார்ப்பது இது தான் கடைசி முறையாக இருக்கும் - உக்ரைன் அதிபர்