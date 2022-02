போருக்கு ஆதரவாக பேஸ்புக்கில் ரஷியா விளம்பரம் செய்ய தடை - பேஸ்புக் அதிரடி..!

சான் பிரான்சிஸ்கோ,

உக்ரைன் மீது ராணுவ நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள நேற்று முன்தினம் ரஷிய படைகளுக்கு விளாடிமிர் புதின் உத்தரவிட்டார். இதனை தொடர்ந்து, உக்ரைனை பலமுனைகளில் இருந்து ரஷிய படைகள் தாக்க தொடங்கின. தொடர்ந்து இன்று 3-வது நாளாக போர் நீடிக்கிறது. இரு தரப்பிலும், போரை முன்னிட்டு ராணுவ தளவாடங்கள் அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன. வீரர்களின் உயிரிழப்பு பற்றியும் தகவல் வெளிவருகின்றன.

இந்த நிலையில் உக்ரைன் மீது ரஷியாவின் படையெடுப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் பேஸ்புக் நிறுவனம், ரஷிய அரசு ஊடகங்கள் உலகில் எங்கும் பேஸ்புக் தளத்தில் விளம்பரங்கள் செய்யவும் அதன் மூலம் பணம் சம்பாதிப்பதற்கும் தடை விதித்துள்ளதாக பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பு கொள்கை தலைவர் நதானியேல் கிளீச்சர் தன்னுடைய டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் அவர், இந்த நடவடிக்கை ஏற்கெனவே தொடங்கி விட்டதாகவும் இந்த வாரம் இறுதி வரை தொடரும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில், 'நாங்கள் இப்போது ரஷிய அரசு ஊடகங்கள் உலகில் எங்கும் எங்கள் மேடையில் விளம்பரங்களை இயக்குவதையோ அல்லது பணமாக்குவதையோ தடைசெய்கிறோம். கூடுதலாக ரஷிய அரசு ஊடகங்களுக்கும் நாங்கள் தொடர்ந்து லேபிள்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். இந்த மாற்றங்கள் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டு விட்டது, வார இறுதிவரை தொடரும்.

உக்ரைனின் நிலைமையை நாங்கள் உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகிறோம். மேலும் எங்கள் தளம் மூலம் மக்களைப் பாதுகாக்க நாங்கள் எடுக்கும் நடவடிக்கைகளை பகிர்வோம்' என்ற தெரிவித்துள்ளார்.

1/ We are now prohibiting Russian state media from running ads or monetizing on our platform anywhere in the world. We also continue to apply labels to additional Russian state media. These changes have already begun rolling out and will continue into the weekend.