உலக செய்திகள்

நாட்டிற்காக போரிட நினைப்பவர்களுக்கு ஆயுதம் வழங்க தயார் - உக்ரைன் அதிபர் + "||" + Who wants to come and help us do, we will arm you Says Ukraine President Vladimir Zelensky

நாட்டிற்காக போரிட நினைப்பவர்களுக்கு ஆயுதம் வழங்க தயார் - உக்ரைன் அதிபர்