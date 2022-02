உலக செய்திகள்

உக்ரைன், ரஷியாவில் விளம்பரங்கள் ரத்து..!! டுவிட்டர் நிறுவனம் அறிவிப்பு + "||" + Twitter suspends all advertising in Russia, Ukraine to keep focus on safety

உக்ரைன், ரஷியாவில் விளம்பரங்கள் ரத்து..!! டுவிட்டர் நிறுவனம் அறிவிப்பு