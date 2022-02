உலக செய்திகள்

போர் நிறுத்தம் ஏற்படுமா?? ஐ.நா.பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் சிறப்பு அவசர கூட்டம் இன்று கூடுகிறது + "||" + Special UNSC session on Ukraine to be held at 3pm New York Time on 27th February (1:30 am IST on 28th February).

