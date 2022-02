உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களுக்கான பாதுகாப்பு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு

கீவ்,

உக்ரைனில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களுக்கு உக்ரைன் அரசு புதிய பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளது. இது தொடர்பாக அந்நாட்டு அரசு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது;-

* உக்ரைன் அரசு தனது அண்டை நாடுகளுடன் பேசி அந்த நாடுகள் தங்கள் எல்லைகளை திறந்து உக்ரைன் மக்களை உள்ளே அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

* இந்திய மக்கள் ரோமானியா மற்றும் ஹங்கேரி நாடுகள் வழியாக வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறார்கள்.

* இந்தியர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் பகுதியில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டவுடன், மக்கள் நடமாட்டம் தொடங்கியவுடன், அருகிலுள்ள ரெயில் நிலையங்களை பயன்படுத்தி பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

* ரெயில் வழி பயணம் பாதுகாப்பானது. வழக்கமாக செல்லும் ரெயில்களில், டிக்கெட்டுகள் கிடைக்குமாயின் இப்போதே முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும்.

* இதற்காக சிறப்பு ரெயில்களும் இயக்கப்படுகின்றன. சிறப்பு ரெயில்களில், கட்டணம் ஏதுமின்றி, இலவசமாக பயணம் மேற்கொள்ளலாம். முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். இந்த ரெயில்களில் டிக்கெட்டுகள் எடுக்க தேவையில்லை.

* ரெயில் போக்குவரத்து குறித்து அறிந்து கொள்ள https://www.uz.gov.ua/ என்ற இணையதளத்தில் அறியலாம்.

* இந்தியர்கள் கூட்டம்கூட்டமாக பயணிக்க அறிவுறுத்தி உள்ளது. தனியாக யாரும் பயணிக்க வேண்டாம்.

* ரெயில் நிலையங்களில் குழந்தைகள் , பெண்கள் மற்றும் முதியோர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

