உலக செய்திகள்

போர் எதிரொலி; உக்ரைன் அதிபரை டுவிட்டரில் பின்தொடர்பவர்கள் எண்ணிக்கை உயர்வு + "||" + Followers of the President of Ukraine on Twitter is rising

போர் எதிரொலி; உக்ரைன் அதிபரை டுவிட்டரில் பின்தொடர்பவர்கள் எண்ணிக்கை உயர்வு