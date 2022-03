கீவ் நகரில் ஊரடங்கு விலக்கம் - இந்திய மாணவர்கள் மேற்கு உக்ரைன் பகுதிகளுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தல்!

கீவ்,

உக்ரைனில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களுக்கு இந்திய தூதரகம் புதிய பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது;-

* கீவ் நகரில் அமலில் இருந்த ஊரடங்கு விலக்கப்பட்டுள்ளதால் , இந்திய மணவர்கள் அருகிலுள்ள ரெயில் நிலையங்களுக்கு சென்று மேற்கு உக்ரைன் பகுதிகளுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

* இதற்காக சில சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

* அனைவரும் அமைதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ஒன்றிணைந்து இருக்கவும். ரெயில் நிலையங்களில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் மற்றும் நீண்ட வரிசயில் காத்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை நிலவும் என்பதால் பொறுமையுடன் இருக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

* ரெயில்கள் குறித்த நேரத்தில் வருவதற்கு காலதாமதம் ஏற்படலாம். சில ரெயில்கள் முன்னறிவிப்பின்றி ரத்து செய்யப்படலாம்.

* இந்திய மாணவ்ர்கள் போதுமான பணம், உணவு, தங்களுடைய பாஸ்போர்ட் மற்றும் அத்தியாவசிய உடைமைகள் போன்றவற்றை தயாராக எடுத்து கொண்டு வர கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

* தேவையில்லாத பொருட்களை எடுத்து செல்ல வேண்டாம்.

* உக்ரைன் மக்களும் அதிகாரிகளும் இந்தியர்களை பாதுகாப்பாக வெளியேற்ற துணை நிற்கிறார்கள். அவர்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்க கேட்டு கொள்கிறோம்.

