உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு உதவிக்கரம்! மருந்துகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் அனுப்பப்படும் - வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம்! + "||" + We will send humanitarian aid including medicines to Ukraine: MEA Spokesperson Arindam Bagchi

உக்ரைனுக்கு உதவிக்கரம்! மருந்துகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் அனுப்பப்படும் - வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம்!