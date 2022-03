கையில் கண்ணிவெடி; வாயில் சிகரெட்! தூக்கியெறிந்த உக்ரைன் நபர்!! வைரல் வீடியோ

பெர்டியன்ஸ்க்,

உக்ரைனில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் ரஷ்ய படையெடுப்பிற்கு மத்தியில், உக்ரேனிய வீரர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தைரியமான மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்தும் பல வீடியோக்கள் ஆன்லைனில் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.

இந்த நிலையில், ஒரு அச்சமற்ற உக்ரேனிய மனிதர் சிகரெட் புகைத்தபடி, ஒரு பாலத்திலிருந்து கண்ணிவெடியை தன் கைகளால் அகற்றி வீசியுள்ளார். இந்த வீடியோ இப்போது வைரலாகி வருகிறது.

A Ukrainian in Berdyansk spotted a mine on the road and didn't wait around for a bomb disposal unit - at great risk to life and limb, he removed the mine, clearing the way for the Ukrainian military. pic.twitter.com/iC9ZTrixlC