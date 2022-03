உக்ரேனியர்களை ‘ஈரானியர்கள்’ என்று குறிப்பிட்ட ஜோ பைடன்! சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகும் வீடியோ

வாஷிங்டன்,

உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் போர் 7-வது நாளாக இன்றும் நடைபெற்று வருகிறது. உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா உட்பட ஐரோப்பிய நாடுகள் அனைத்தும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளன.

இந்த நிலையில், ரஷிய தாக்குதலுக்கு ஆளாகியுள்ள உக்ரைனுக்கு ஆதரவு திரட்டும் கூட்டத்தில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் பேசினார். அப்போது அவர் உக்ரேனியர்கள் என்றழைப்பதற்கு பதிலாக ஈரானியர்கள் என்று உச்சரித்தார். அவருடைய இந்த பேச்சால் அவர் கேலி செய்யப்பட்டுள்ளார். அவருடைய புத்திக்கூர்மையை நகையாடி வருகின்றனர்

அவர் பேசியதாவது, “புதின் கீவ் நகரை சுற்றி ராணுவ டேங்குகளில் வலம் வரலாம். ஆனால், அவர் ஒருபோதும் ஈரானிய மக்களின் இதயங்களையும் ஆன்மாக்களையும் பெறமாட்டார்” என்று பேசினார். அவர் உக்ரேனியர்களை ‘ஈரானிய மக்கள்’ என்று தவறாகக் குறிப்பிட்டார்.

இந்த மோசமான தருணம் உடனடியாக டுவிட்டரில் "ஈரானியன்" என்ற வார்த்தையுடன் டிரெண்டாகத் தொடங்கியது.

Joe Biden confuses Ukraine and Iran.



Biden: “Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll gain the hearts and souls of the Iranian people.” #SOTUpic.twitter.com/GeGJTcBtlO