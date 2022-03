உலக செய்திகள்

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த புதிய முயற்சியை கையில் எடுத்த ஜோ பைடன்..! + "||" + US to launch Covid antiviral pills at pharmacies, health centres for free

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த புதிய முயற்சியை கையில் எடுத்த ஜோ பைடன்..!