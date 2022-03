உலக செய்திகள்

பெலாரஸ் நாட்டின் மீது அடுத்தடுத்து பொருளாதார தடையை விதிக்கும் உலக நாடுகள் + "||" + Countries around the world impose successive sanctions on Belarus

பெலாரஸ் நாட்டின் மீது அடுத்தடுத்து பொருளாதார தடையை விதிக்கும் உலக நாடுகள்